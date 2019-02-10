الربيعي: حققنا نجاحات بارزة في 2018 ونتطلع لان يكون دورنا ريادي في 2019

عقدت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج اجتماعها العام الأول للعام الميلادي 2019 حضره كافة قيادات قوات الحزام الأمني بالمحافظة من قادة قطاعات وقادة الكتائب والسرايا الأمنية ومدراء الدوائر الإدارية ورؤسا الأقسام.

وترأس اللقاء قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج "جلال الربيعي" وافتتحه بكلمة ترحيبية حياء فيها قيادة قوات التحالف العربي وفخامة الرئيس "عبدربه منصور هادي" والقيادة السياسية بالمجلس الانتقالي ممثلة برئيس المجلس "اللواء الركن عيدروس الزبيدي" ونائبه"الشيخ هاني بن بريك"

ورحب القائد "الربيعي" بالحضور مقدماً الشكر لقوات التحالف العربي باسمه ونيابة عن قوات الحزام الامني.. قائلاً باسمي ونيابةً عن كل منتسبي قوات الحزام الأمني بمحافظةلحج قيادةً وافراد وضباط وصف ضباط وجنود نقدم شكرنا وامتناننا لقيادة قوات التحالف العربي ممثلةً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ماتحظى به قواتنا المسلحة في مقدمتها قوات الحزام الأمني من اهتمام ورعاية من قبلهم ومايقدمونه من دعم سخي ومتواصل لبناء هذه القوات وتدريب وتأهيل افرادها، والذي بفضل الله ثم دعمهم حققت قوات الحزام الأمني نجاحات بارزة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ومكافحة المخدرات والتهريب وحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتطبيع الحياة العامة، كما أن قوات الحزام الأمني وبما تحضى به من اهتمام كبير من قبل قوات التحالف العربي مثلت الركيزة الأساسية بل وكانت بمثابة العمود الفقري لما تحقق من انجازات امنية من خلال محاربتها للإرهاب وتصديها للتنظيمات الإرهابية وإحباط عملياتها والقبض على عدد كبير من عناصرها بينهم قيادات بارزة بالتنظيم وضبط خلايا ارهابية على علاقة بجماعة الحوثي كانت تهدف إلى تنفيذ مخططات قذرة تستهدف الأمن والاستقرار في محافظة لحج خصوصاً و العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية بشكل عام .



وتطرق "الربيعي" إلى النجاحات البارزة لقوات الحزام الامني على المستوى الإداري والتطوير الذي شهده هيكل قوات الحزام الأمني من بناء في جميع الإدارات والوحدات والاقسام مستعرضاً تلك الإنجازات.. مشيراً ان تلك النجاحات هي عامل محفز لنا للعمل بوتيرة أكبر في العام الحالي 2019الذي نتطلع فيها ان يكون دورنا ريادي ومميز عن العام الماضي .. مستعرضاً الخطة العامة لقوات الحزام الامني التي سيتم العمل عليها ليكون العام الحالي عام الضبط والربط والانتظام.

واستمع "الربيعي" إلى عدداً من الملاحظات المقدمة من عدة قيادات القطاعات والنقاط ومدراء الادارات وناقش معهم جملةً من الاقتراحات التي من شائنها ان تسهم في أحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني والإداري للقوات .

واختتم اللقاء بكلمة شكر للحاضرين داعياً اياهم إلى المزيد من الحرص في التعامل مع المواطنين والحفاظ على تلك الثقة والاحترام التي تحظى بها قوات الحزام الأمني في اوساط المجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات لهم والارتباط الوثيق بهم وتلمس همومهم ومعالجة مشاكلهم كونهم هم الأمن ولا نجاح للامن الا بهم.