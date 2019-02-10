فوز وحدة شحير على شباب القارة في افتتاح مباريات دوري "المجلس الانتقالي"

انطلقت عصر السبت على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا مباريات "دوري المجلس الانتقالي والذي يقام برعاية قيادة المجلس الانتقالي وبتنظيم من قبل اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت وتحت شعار «الجنوب يجمعنا»...

وفي مستهل اللقاءات حقق فريق نادي وحدة شحير في تحقيق فوزا مستحق على حساب فريق نادي شباب القارة بثلاثة أهداف مقابل هدف .ليتأهل الوحدة الى الدور المقبل فيما ودع الشباب المسابقة التفاعلية .

وظهر الوحدة من بداية الشوط الأول برغبة نحو تحقيق الفوز والتسجيل من خلال شن العديد من الهجمات والتباذل في الكرات من العمق الى الأطراف لتترجم ذلك عن تسجيل ثلاثة أهداف جاء الاول جاء من اللاعب احمد سعيد كريدة في الدقيقة السابعة وابتعه زميله اللاعب عبدالله صالح بن وبر بالثاني بالدقيقة الخامسة والعشرين والثلاث للاعب احمد سعيد الشعملي قبيل نهاية الشوط بثلاث دقائق .

في الشوط الثاني دخل شباب القارة في اجواء المواجهة رغم تخلفه بثلاثة فصار يستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة ويتقدم نحو مرمى الوحدة مستغلا تراجع للمستوى الفني الاخضر رغم الحفاظ على أن تبقى الشباك نظيفة ، الا ان هجمة انفرادية لشباب القارة قادها المهاجم وتعرض على اثرها الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة نفذها بنجاح قائد الفريق سالم محمد بن عميران في الدقيقة الثلاثة والاربعين كهدف شرفي قلص به الفارق لفريقه.

وشهدت انطلاقة الدوري حضورا لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ممثلة الدكتور محمد بن الشيخ أبوبكر ورئيس اتحاد كرة القدم بالساحل درويش عبدالله سويد والخبير الكروي الكابتن عمر باشامي واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء اتحاد الكرة والقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا وجمع من الشخصيات الرياضية .

ادار اللقاء في الساحة محمد فواد بإسماعيل وساعده كل من طارق فرج بن همام وعمر محمد باوزير وربعا عمر مبروك مرعي مراقب المباراة فادي محمد باخريبة ومقيم للحكام احمد صالح بامهري وتواجد اتحاد الطب الرياضي الكابتن محمد كرامه عبد عقب عودته من جمهورية مصر العربية.

هذا وتتواصل مباريات الدوري عصر الأحد بمباراتين على ملعبي بارادم بالمكلا والشاحث بالشحر في الأولى يلتقي التضامن مع شباب روكب والثانية سمعون مع اتحاد الشبيبة .

وعصر الاثنين يتواجه المكلا مع اهلي الغيل في قمة كروية تاريخية بين الناديين على ملعب بارادم بالمكلا .

وتشارك في البطولة أندية هي التضامن والمكلا ووحدة المكلا واهلي الغيل وسمعون واتحاد الشبيبة وشباب روكب والنهضة بغيل بن يمين ، على أن تختتم المواجهات في 18 من شهر فبراير الجاري والذي يتزامن مع ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.