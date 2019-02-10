شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : الشرطة السعودية تداهم صالة أفراح بالرياض .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو للشرطة السعودية وهي تداهم صالة أفراح وتقبض على فتاة و3شباب داخل الصالة شاهد ماوجدو

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