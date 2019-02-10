شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون بالاسم عن الجهة التي نفذت محاولة اغتيال الرئيس الراحل (صالح) في النهدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم القيادي في مليشيات الحوثي محمد البخيتي عن الجهة التي حاولت اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في جامع النهدين في العام 2011.

وقال القيادي في ملشيات الحوثي محمد البخيتي ان حزب الاصلاح كان وراء عملية النهدين التي كانت تستهدف صالح وعدد من القيادات في الدولة .



وكانت مليشيات الحوثي غدرت بالرئيس صالح في ديسمبر الماضي، ونفذت جريمة بشعة في حقه بقتله بطريقة وحشية وتصفية كثير من قيادات الدولة العسكرية التي تقف في صف الجمهورية، لتنفرد بالسلطة وتستكمل انقلابها المشؤوم.