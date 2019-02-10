تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد الموافق 10 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهرة).

الوصول: 07:00 صباحا.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الاقلاع: 14:00 ظهرا.

الوصول: 16:30 مساء.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الاقلاع: 07:00 صباحا.

الوصول: 09:45 صباحا.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الاقلاع: 10:45 صباحا.

(توقيت القاهرة).

الوصول: 15:15 عصرا.

رقم الرحلة:600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الاقلاع: 16:00 مساء.

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 632.

خط الرحلة: عدن – الخرطوم.

الاقلاع: 08:00 صباحا.

الوصول: 09:00 صباحا.

رقم الرحلة: 633.

خط الرحلة: الخرطوم – عدن.

الاقلاع: 10:00 صباحا.

(توقيت الخرطوم).

الوصول: 13:00 ظهرا.

ويستعرض "الخليج 365"، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :



يعود تاريخ الخطوط الجوية اليمنية إلى الأربعينيات الثانية. ومن عام 1949 حتى عام 1977، شهدت الخطوط الجوية اليمنية تطورات معتدلة وأنواعا مختلفة من الإصلاحات الهيكلية.

في تموز / يوليو 1978، اتخذت الخطوط الجوية اليمنية خطوة كبيرة إلى الأمام، وشكلت شركة اليمن اليمنية (الخطوط الجوية اليمنية) بنسبة 51٪ من حصة الحكومة اليمنية و 49٪ من قبل الحكومة السعودية. وقد شكل تشكيل اليمن استثمارا دوليا مثاليا يستمر حتى الآن. يمكننا القول أن عام 1978 يعتبر معلما في تاريخ الطيران في اليمن. وقد شهدت بداية عهد جديد في خدمات السفر الجوي والتقدم.

والخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.

نبذة تاريخية

يرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1949م، عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتي من طراز "داكوتا دي سي 3"، وقد أستخدمت تلك الطائرتين في نقل مسئولي الحكومة اليمنية، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.

وفي 4 أغسطس 1961 أنشأت الخطوط الجوية اليمنية وبدأت نشاطها رسمياً عام 1962 بإسم "خطوط طيران اليمن"، وخلال عام 1965 قامت الخطوط الجوية اليمنية بشراء أربع طائرات أخرى من نوع "داكوتا"، وسيرت رحلات إلى تعز والحديدة وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي وأسمرا، ثم أضافت رحلات داخلية جديدة إلى كل من البيضاء، مأرب وكمران، وتمت إعادة هيكلة الشركة بعد تأميمها وتغّير اسمها إلى "الخطوط الجوية اليمنية" وذلك عام 1972، أما اسم "اليمنية" فقد أعتمد في 1 يوليو 1978 بعد إنشاء شركة الطيران الجديدة باشتراك كلاً من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وتمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة وتمتلك الحكومة السعودية نسبة 49% الباقية.

وفي عام 1994 تم ضم خطوط الطيران التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمدا) إلى الخطوط الجوية اليمنية وبذلك فقد العديد من موظفي اليمدا وظائفهم إما من خلال التقاعد أو التسريح