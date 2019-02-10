لجنة حقوقية بتعز تدين اعتقال الصحفي جميل الصامت

أدانت اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز اعتقال الصحفي جميل الصامت من أحد المتستشفيات أثناء تلقيه العلاج واقتياده من قبل أحد الاطقم العسكرية..

وقال بيان صادر عن اللجنة - تلقى "الخليج 365" على نسخة منه - "وإذ ندين هذا الإعتقال التعسفي المخالف لتوجيهات رئيس نيابة استئناف محافظة تعز الذي سبق وان وجه بإرسال أوراق المذكور الي النيابة العامة الا أن سلطات البحث الجنائي مصرة علي مصادرة حرية الصحفي المذكور دون مسوغ قانوني".

وعبرت عن استنكارها الإعتداء علي حرية الرأي والتضييق علي حرية العمل الصحفي ونحمل السلطات الأمنية المسؤؤلية القانونية لما قد يجري للصحفي الصامت خصوصا وهو يعاني من المرض وكان أثناء اعتقاله يرقد في المستشفي ونهيب بكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات والإتحادات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الراي إدانة الإعتقال التعسفي للصحفي جميل الصامت.