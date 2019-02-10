مقاومة الضالع تحرر مركز مديرية الحشاء غرب المحافظة

تمكنت مقاومة شعبية من أبناء محافظة الضالع، اليوم السبت، من السيطرة على مركز مديرية “الحشاء” غربي المحافظة، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها.

وذكر مصدر ميداني في المقاومة لموقع الجيش “سبتمبر نت” أن أبطال المقاومة هاجموا مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في مركز مديرية “الحشاء” .

وأفاد المصدر أن المقاومة سيطرت على مركز المديرية، وجبال “الاحذوف”، بعد أن لاذت المليشيا بالفرار، مؤكدا أن المواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بينهم قيادات.

وكان أبطال المقاومة، هاجموا امس الجمعة، نقطة تابعة للحوثين بمنطقة “الاحذوف”، مما ادى الى مصرع اثنين من عناصر المليشيا، جرح ثلاثة أخرين، بالإضافة الى اغتنام طقم وكميات من الاسلحة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد استقدمت، أمس الجمعة، تعزيزات من معسكر حمزة ومديرية السبرة في محافظة إب، وداهمت قرى المواطنين في مديرية “الحشاء” المحاددة لمديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز وفجرت منزل أحد المواطنين.