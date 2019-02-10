استشهاد ضابط بالحرس الجمهوري تحت التعذيب في سجن الحوثي

كشفت مصادر حقوقية عن استشهاد ضابط في قوات الحرس الجمهوري جراء التعذيب في سجون ميليشات الحوثي الارهابية الامامية التابعة لايران .

وقال المحامي عبدالرحمن برمان بتغريدة رصدها اليمن العري إن المقدم في الحرس الجمهوري امين يحيى حنينه استشهد تحت التعذيب في احد معتقلات الحوثي السرية بعد ٣ اشهر من اختطافه وإخفائه قسريا.

وأوضح برمان أن حنينة اعتقل اثناء احداث ديسمبر وافرج عنه واختطف مرة أخرى وابلغت أسرته اليوم بوجود جثته في مستشفى 48 بعد إصابته بضربة قاتلة بالرأس اثناء تعذيبه.

وكانت صنعاء شهدت في ديسمبر 2017 معارك بين أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي استشهد خلال المواجهات مع ميليشيا الحوثي الامامية الايرانية .

ومارست الميليشيات انتهاكات واسعة ضد ضباط الجيش والأمن من جميع الفئات من غير الموالين لها قتلا وخطفاً واقصاء وتهديدا.

وسجلت منظمات مئات إلى الالاف من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثي سواء في السر أو من خلال القرارات العلنية ضد رجال المؤتمر الذين يفرض الاقامة الجبرية على أغلب مسؤوليهم في العاصمة صنعاء.