المالكى : قوات التحالف تقصف موقعًا تستخدمه المليشيا لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء

يواصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غاراته على مراكز القدرات الجوية التي يستخدمها متمردو الحوثي في شن هجمات إرهابية عبر طائرات مسيرة. ويقوم التحالف العربي بشل هذه القدرات النوعية لدى الميليشيات الموالية لطهران، لأجل حماية أرواح المدنيين من هجمات عشوائية يشنها المتمردون تنفيذا لأجندة طهران في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح السبت، عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع.

وأوضح أن الهدف العسكري المستهدف عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء .

وأضاف العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية اللتين أطلقتا في 19 و31 من يناير الماضي. وجرى تنفيذ عملية الاستهداف من قيادة القوات المشتركة للتحالف، مما أدى إلى تدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار. في غضون ذلك، أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأضاف قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية .

وفي يناير الماضي، نفذ التحالف العربي عملية نوعية استهدفت شبكة لمرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في وقال المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت،وقتها، عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وأوضح أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجستيا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

وأكد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت "أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ