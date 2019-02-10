مقاتلات التحالف تشن غارات جوية وتكبد الميليشيات خسائر فادحة فى كشر

تواصلت الاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية كشر، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات متقطعة شهدتها المنطقة ليلة البارحة وصباح اليوم، وسط حضور لمقاتلات التحالف العربي.

وأكدت المصادر شن مقاتلات التحالف العربي غارات جوية للتحالف على تجمعات للحوثيين شرق مديرية كشر، سقط فيها قتلى وجرحى.