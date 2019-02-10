رئيس أركان الجيش يلتقي لجنة المراقبين الامميين في عدن

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن رئيس لجنة المراقبين الامميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة مناقشة مستجدات الأوضاع بمحافظة الحديدة.

وأكد رئيس الاركان حرص الحكومة على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول الى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية في الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد..لافتا الى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.

وشدد على تحديد الأولويات وانجاح المهام وفقا لخطواتها ولآليتها الزمنية باعتبار أن تعثر أو فشل اتفاق السويد يعد فشلا للعملية برمتها.. داعيا في الوقت ذاته الى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الأمنة بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

واستعرض الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز نتائج اللقاءات السابقة والاشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي .

من جانبه قدم الجنرال الدنماركي مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات أمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية، متمنياً أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين.