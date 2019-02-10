خلوها_تعفن حملة محلية لمقاطعة شراء الأسماك بحضرموت

أطلق نشطاء محليون على مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج، "خلوها تعفن" دعوا فيه إلى مقاطعة شراء الأسماك بسبب إرتفاع أسعارها إلى حد يعجز فيه المواطن عن شرائها .
وهذه الحملة هي مستوحاة من حملة أطلقها نشطاء مصريون بعنوان "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات بعد إرتفاع أسعارها، وحققت نجاحاً كبيراً بحسب النشطاء .
ودعا القائمون على هذه الحملة إلى التجاوب مع الهاشتاج وتعميمه وحث الناس على التوقف عن شراء الأسماك لمدة اسبوعين حتى تنخفض أسعارها .. مشيرين إلى أن أسعار الأسماك في المناطق الساحلية مرتفع جداً في رخيصة الثمن في المحافظات الجبلية .
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الحملة جاء عقب منشور للناشط العدني وليد توفيق، الذي أشاد بحملة "خليها تصدي" المصرية، واعلن إعتزامه إطلاق حملة أخرى بعنوان "خلوها تعفن".
وقال إن هذه الحملة تأتي تجاوباً مع شكاوي الناس من ارتفاع أسعار أسماك الديرك والثمد والدجاج واللحم وحتى الكراعين بعضهم يشتكوا من ارتفاعه .
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