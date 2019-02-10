بالصور.. وكيل تعز يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم السبت ، ومعه مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي ،الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية التي تنطلق في جميع المرافق الصحية والمدارس والمواقع المؤقتة للأطفال بمختلف المحافظة .

ووفق متابعة "الخليج 365"، تستهدف الحملة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بدعم من عدد من الشركاء حتى 14 فبراير الجاري الأطفال من عمر ستة أشهر حتى 15 عام .

وقدم وكيل أول المحافظة اللقاح للأطفال المستهدفين وهو لقاح فعال وآمن ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية المصنفان فيروسان خطيران شديدا العدوى ، واحد أمراض الطفولة القاتلة .

ودعى وكيل أول المحافظة كافة المواطنين في عموم المحافظة الى التوجه بأبنائهم الى مراكز التحصين المنتشرة في مديريات المدينة لتلقي التحصين ضد هذ المرض الفتاك باعتباره من الأمراض السريعة الانتشار ،

موضحاً بأن الحملة تستهدف ما يربو عن مليون و 474 ألف طفل في عموم المحافظة .

وعبر المخلافي عن تقديره لجهود وزارة الصحة العامة ومكتب الصحه بالمحافظة وكوادرها الطبية ، مثمناً المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لدعم هذه الحملات الوقائية ، مشدداً على ضرورة ان يقوم مكتب الإعلام والأوقاف والإرشاد الى القيام بحملة توعوية شاملة مرافقة لحملة التحصين تحث المواطنين الى الدفع بأبنائهم الى مراكز التحصين .

من جانبه أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي أن عدد الأطفال المستهدفين فى الحملة مليون و 474 ألف طفل بنسبة 43 % من سكان المحافظة ، وعدد الفرق المشاركة الف و992 ، وعدد العاملين ثلاث ألف و984 عامل وعدد المشرفين

453 مشرف .

حضر التدشين كلاً من ، عبدالله القياضي ، نائب مدير عام مكتب الصحة مدير الرعاية الصحية الأولية ، والدكتور فهد النمر ، مدير صحة الاسرة ، والأخ عبدالملك أمين ، امين عام المجلس المحلي بمديرية القاهرة ، والدكتور جلال مصطفى عبدالرزاق ، مديرعام مكتب الصحة بمديرية القاهرة ، والأخ عبداللطيف فارع ، مشرف التحصين بالمحافظة ، والأخ سند راوح نعمان ، مستشار المحافظة لشؤون المنظمات .