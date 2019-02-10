أمن مأرب يحبط محاولة سرقة سيارة ويعيدها إلى مالكها بعد ضبط السارق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب ،اليوم السبت ، من استعادة سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها من وسط المدينة.

وأفاد مصدر أمني لـ"موقع وزارة الداخلية" ان أفراد الأمن في نقطة الشركة تنبهوا أن السيارة مسروقة, عند مرورها في النقطة اثناء محاولة السارق الفرار بها الى خارج المحافظة, مشيرا إلى أن اثناء محاولة توقيف السيارة لطلب الوثائق من السائق, اتضح بأنه ليس صاحبها ولا يملك أي وثائق ثبوتية.

وأضاف: بأنه بمجرد توقيف السيارة حاول السائق الهروب مما اضطر أفراد الأمن لإطلاق النار وإيقاف السيارة.

وأكد المصدر، بأنه بعد التحقق من السيارة اتضح بأنه لم يمر على سرقتها من احدى اسواق بيع القات سوى ربع ساعة تقريبا، مضيفا ان الجهات المختصة سلمت السيارة لصاحبها المواطن "أحمد البخيتي "بعد تأكدهم من ثبوت الوثائق والملكية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال العام الماضي 2018م من استعادة ما يقارب 20 سيارة مسروقة, وإعادتها لأصحابها, وهو مؤشر يدل على اليقظة الأمنية والجاهزية العالية التي يتمتع بها أمن مأرب.