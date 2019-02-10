حملة أمنية في لحج بقيادة مدير أمن المحافظة للتصدي لعصابات البسط على الأراضي

قاد مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد ،اليوم ، حملة أمنية للتصدي لعصابات البسط على أراضي الدولة و الاستيلاء عليها .

وتلقى أمن لحج بلاغا عن وجود عصابة مسلحة بسطت على أراضي الدولة و على الفور نزلت قوات الأمن بقيادة العميد السيد، الى المنطقة المحددة لردع تلك العاصبة المسلحة واشتبكت قوات الأمن مع أفراد العصابة التي بلغ عددهم عشرين فرد وما ان تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الاشتباك القت القبض على ٦ أفراد بينما لاذ الآخرون بالفرار .

وقال مدير أمن لحج العميد صالح السيد في تصريح لموقع "وزارة الداخلية " : لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضي الدولة في لحج لن تمروا ولن تمر أفعالكم سنكون لكم بالمرصاد وسننزل اقسى العقوبات لكل من يحاول زعزعة الامن و الاستقراروخلق الفوضى ان ابطال الامن سيكونون الدرع الواقي للحج من كل الأعمال التخريبية .

وأضاف السيد : نكرر ان العبث بأراضي الدولة و الاستيلاء عليها امر مرفوض و سيكون العابثين هدف لقوات امن لحج .

هذا و قد انتشر رجال الأمن في مختلف مديريات لحج للبحث عن افراد العصابة الهاربين.

