قيادي مؤتمري: غريفيث يفاوض على الموتى وينسى الأحياء

قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، إن "غريفيث يفاوض على الموتى وينسى الأحياء".

وأضاف الشجاع في تصريح له - رصده "الخليج 365" - "في سابقة لم تشهدها الأمم المتحدة من قبل ولم تحدث مع أي مبعوث أممي سوى مع جريفث الذي حول دور الأمم المتحدة ودوره إلى نباش للقبور".

وتابع" بدأت الحروب في اليمن عام ٢٠١٤ بعد تمكين قوى إقليمية ودولية مليشيا الحوثي من دخول العاصمة صنعاء وتحديدا في ٢١ سبتمبر لتستكمل حلاقاتها مع إعلان والتحالف العربي لدعم الشرعية في ٢٦ مارس ٢٠١٥ ".

وذكر" وصل عدد القتلى إلى عشرات الآلاف ، ومن والمستحيل تحدد الحصيلة الحقيقية، خاصة بعدما تحولت اليمن إلى ثقب أسود يجذب تنظيم القاعدة وداعش والمليشيات الطائفية والمناطقية الاخرى".

وشدد "ومع هروب المدنيين بالآلاف إلى الخارج وموجات نزوح واسعة النطاق ووصول المجاعة إلى الملايين من اليمنيين وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا بسبب إنهيار القطاع الصحي أعلن جريفث توصله والفريق المعاون له إلى تبادل الجثماين بين الأطراف المتحاربة".

ومضى "سيستمر جريفث في نبش القبور بشكل يومي وسيجمع الاطراف على طاولة المفاوضات لتبادل الجثث بدلا من إنهاء الحرب التي توقف هذه الجثث".

وزاد" يبدو أن جريفث يتوافق مع مشروع الحوثي القائم على توسيع المقابر افتتاحها بشكل رسمي والترويج للموت الذي يحدده شعار المليشيا".

واختتم "فهل سيعي اليمنيون أن أزمتهم لا يحلها سواهم وأن عصابة الحوثي لن تندحر إلا لمشروع وطني ينتصر للأحياء قبل الأموات؟".