شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور وفاة واصابة 20 معتمرا يمنيا في حادث مروع بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي معتمران حتفهما وأصيب 15 آخرين تراوحت إصابتهم بين الخطيرة والمدونة والمستقرة في حادث انقلاب "مروع" لحافلة معتمرين في طريق العرقوب بمحافظة أبين اليوم السبت.

وبحسب مصادر محلية لـ"يمن الغد": فأن حافلة (باص) تابعة لشركة الراحة تقل معتمرين يمنيين كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقته عدن عقب عودتهم من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم لمناسك العمرة".. مشيرة إلى أن الحادث وقع عند الساعة العاشرة من صباح السبت في طريق العرقوب بمحافظة أبين بعد أن انحرفت الحافلة عن مسارها مما أدى إلى انقلابها.

وبحسب تلك المصادر فإنه وفور وقوع الحادث قام مسافرين باسعافات أولية للجرحى كما قاموا بالحفاظ على ممتلكات المسافرين التي تناثرت بسبب الحادث قبل أن تأتي أطقم عسكرية تابعة للواء 103 مشاه المرابط بمنطقة جحين القريب من موقع الحادث وقامت بنقل الموتى والجرحى إلى مستشفى الرازي العام بمدينة جعار.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الرازي العام بجعار ل (أخبار اليوم) أن حالات لمصابين لطوارى وصلت لهيئة الرازي عند ال 11 ظهرا وكان في استقبالهم الطاقم الطبي والتمريضي الذين عملوا لهم الاسعافات الاولية. . مشيرا إلى وصول 15 حالة مصابة وحالتان جثة هامدة ومن بين هذه الحالات 5 حالات خطرة وبعد عمل الاسعافات لهم تم إحالتهم إلى عدن وذلك لتعرض لجروح في الرأس وكسور مركبة تحتاج تدخل جراحه أوعية دموية ومخ واعصاب، فيما تم معالجة بقية المصابين وتم خروجهم بعد أن استقرت حالاتهم.

وكان مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة أبين د . جمال ناصر امذيب قد قام ظهرا بآلاطمئنان على صحة المصابين في مستشفى الرازي العام والذي وجه مدير مكتب صحة زنجبار بنقل بقية المصابين إلى مستشفيات عدن على متن سيارة إسعاف من مستشفى زنجبار.