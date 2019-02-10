شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر القيادات تصل صنعاء بشكل سري للغاية عن طريق التهريب وهذه مهامها .. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر أمني رفيع، وصول خبراء من "حزب الله" اللبناني، إلى العاصمة صنعاء قبل أيام، في مهمة سريّة لحساب ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأكد المصدر وصول مجموعة خبراء لبنانيين إلى صنعاء، عبر عملية تهريب عن طريق البر.

وعن طبيعة المهمة، رجح أن تكون العناصر اللبنانية مكلفة بدراسة وضع الخلافات داخل جماعة الحوثيين وتقييم المخاطر وإطالة أمد السيطرة الحوثية على صنعاء.