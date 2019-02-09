شكرا لقرائتكم خبر عن إعتقال صحفي في تعز وهو يتلقى العلاج في أحدى المشافي ...صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت جماعات مسلحة في تعز قيل انها تتبع جماعة الأخوان باعتقال الصحفي جميل الصامت وايداعه سجن البحث الجنائي في تعز. المصادر قالت انه تم اقتياد الصامت من داخل احد المشافي اثناء تلقيه العلاج بطريقة تعسفيه .

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