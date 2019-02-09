طلاب كلية طب الأسنان بجامعة إب يشكون من ملشنة الكلية 

شكا عدد من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة إب، وسط اليمن، من انحراف الكلية عن مسارها التعليمي وتحولها إلى وكر لنشر ثقافة مليشيا الحوثي الطائفية.

وقال عدد من الطلاب، لمراسل "يمن شباب نت"، "إن عميد الكلية المعين من الحوثيين، مختار الدميني، وبإشراف قيادات حوثية، حول الكلية إلى أشبه ما يكون بحوزة حوثية شيعية".

وأشار الطلاب أن العميد، قام بفتح مكتب خاص لقيادات حوثية لإدارة أنشطتها داخل الكلية، كما قام بتغيير أسماء قاعات الكلية بأسماء قيادات حوثية دون الرجوع إلى مجلس شؤون الطلبة ومجلس الجامعة.

المصادر الطلابية أكدت بأن الدميني ، تمادى في التماهي والتزلف للقيادات الحوثية حد تسليم نتائج الطلاب للمشرف الحوثي في الكلية كي يخضع رقاب الطلاب للمليشيات الحوثية التي تساومهم على درجاتهم مقابل الانخراط في دوراتهم الطائفية.

وطالب الطلاب رئاسة الجامعة بالوقوف أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد العملية التعليمية وتخرجها عن رسالتها السامية، كما تؤسس لملشنة التعليم.

وتشهد كلية طب الأسنان ـ وفق الطلاب ـ فسادا أكاديميا وإداريا جعلها تتصدر كليات الجامعة الخاضعة لسلطات الحوثيين، في الفساد المهني والمالي والإداري.

