حادث مروري مروع يؤدي بحياة شابين وإصابة 4 آخرين بحضرموت 

توفي شابين وأصيب أربعة آخرين، جراء حادث مروري مروع، مساء أمس الجمعة، في طريق الشحر – الحامي بمحافظة حضرموت.

وذكر مركز الإعلام الأمني بمديرية الشحر، أن الشباين المتوفين، في العشرينات من العمر من أبناء الحامي.

ووقع الحادث في منطقة "الحرحير" عنما اصطدمت دراجة نارية يستقلها الشابين بسيارة هيلوكس.

وأوضح أن الدراجة النارية كانت تمشي بسرعة جنونية عاكسة للخط لتصطدم بسيارة هيلوكس من الواجهة الأمامية.

وأشار إلى الأربعة المصابين كانوا على متن دراجتين آخرتين، وتم اسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة.

ولفت إلى أن شرطة السير سارعت بالنزول إلى موقع الحادث، ومعاينة الموقع ونقل السيارة ، والدراجات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك.

