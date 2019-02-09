توفي شابين وأصيب أربعة آخرين، جراء حادث مروري مروع، مساء أمس الجمعة، في طريق الشحر – الحامي بمحافظة حضرموت.
وذكر مركز الإعلام الأمني بمديرية الشحر، أن الشباين المتوفين، في العشرينات من العمر من أبناء الحامي.
ووقع الحادث في منطقة "الحرحير" عنما اصطدمت دراجة نارية يستقلها الشابين بسيارة هيلوكس.
وأوضح أن الدراجة النارية كانت تمشي بسرعة جنونية عاكسة للخط لتصطدم بسيارة هيلوكس من الواجهة الأمامية.
وأشار إلى الأربعة المصابين كانوا على متن دراجتين آخرتين، وتم اسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة.
ولفت إلى أن شرطة السير سارعت بالنزول إلى موقع الحادث، ومعاينة الموقع ونقل السيارة ، والدراجات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري مروع يؤدي بحياة شابين وإصابة 4 آخرين بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.