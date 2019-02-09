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محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي قبل قليل .. شاهد السعر الجديد

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء مساء اليوم السبت الموافق 9فبراير 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي: 590

الريال السعودي: 156

أسعار البيع

الدولار الأمريكي: 595

الريال السعودي:157

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