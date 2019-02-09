شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي قبل قليل .. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء مساء اليوم السبت الموافق 9فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 590 الريال السعودي: 156 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 595 الريال السعودي:157

كانت هذه تفاصيل خبر محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي قبل قليل .. شاهد السعر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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