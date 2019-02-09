شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق..النحل يقوم بعمليات حسابية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد الملكي للتقنية في ملبورن بأستراليا “RMIT”، أن للنحل القدرة على إجراء عمليات حسابية مثل الجمع والطرح.

وحسب شبكة “CNN” الأمريكية، فقد قام العلماء بتعليم النحل التعرُّف على الأشكال الزرقاء كرمز للجمع وعلى الأشكال الصفراء كرمز للطرح، فإذا كان اللون أزرق فإن النحلة تختار تجويفاً مع شكل إضافي (أي عملية جمع)، وإذا كان أصفر فإن النحلة تختار تجويفاً مع شكل أقل (أي عملية طرح).

وإذا نجحت النحلة في حل المسألة الحسابية، تتم مكافأتها بقطرة من الماء المحلى، أما إذا فشلت، فتُعطى قطرة من مادة كينين وهي شبه قلوية.

والطريف أنه بعد معاقبة النحل، فإنه يجيب بشكل صحيح خلال 63 % من الوقت المتاح.

وحسب “CNN”، سيساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم العلاقة بين حجم الدماغ وقوة العقل، وتطوير الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال تحسين التعليم السريع.

ويقول سكارليت هوارد؛ الباحث الرئيس للدراسة: “أريد للناس أن يعلموا أن الحشرات ليست غبية، فهي ذكية ويمكنها القيام بأمور إدراكية”.