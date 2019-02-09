انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية الدعوة الخيرية بحضرموت

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الخيرية بحضرموت في دورتها الانتخابية السادسة هيئة ادارية جديدة للجمعية مكونة من عشرة أعضاء برئاسة منير أحمد بامحيمود .

وجرى في الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية المصادقة على التقارير المالية والادارية والرقابة والتفتيش بعد مناقشتهما باستفاضة من قبل الحاضرين ، وكذا استعراض الخطة والموازنة للعام 2019م .

وفي الاجتماع عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي عن فخره واعتزازه بالأعمال والمشاريع التي قدمتها الجمعية ، داعيا الهيئة الادارية الجديدة لبذل المزيد من الجهود في خدمة المجتمع ، مشددا على أهمية الشراكة والتكامل بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية .

بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبدالله باجهام بالعمل المتميز والمؤسسي للجمعية وابداعها في تنفيذ المشاريع النوعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع .

وأوضح رئيس جمعية الدعوة الخيرية الدكتور فهمي مسيعد بأن الجمعية انطلقت من رؤية ثابتة لتحقيق الريادة في مجالي التوعية والتعليم ورسالة سامية في بناء الانسان علميا وتوعويا بكادر مؤهل بالشراكة مع مؤسسات الدولة ، وتطرق الى سياسات ومشاريع الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية .

تخلل الاجتماع الانتخابي عرض روبرتاج يوضح المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية وعدد المستفيدين منها ، وعرض الخطة الخمسية للجمعية وأبرز الخطوط والسياسات والأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها ،والقاء قصيدة شعرية نالت جميعها اعجاب الحاضرين .

حضر الجلسة الافتتاحية عضو مجلس النواب أحمد حسن باحويرث ، ومدير عام مديرية السوم سليم باشامخة ، وأعضاء المجلس المحلي بمديرية تريم والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين .

وعلى صعيد آخر، التحق الثلاثي محمد فوزي باحميد ووليد باصبيع لاعبي نادي سيئون ومحضار بن شهاب لاعب وحدة تريم بقائمة المنتخب الوطني الاولمبي لكرة القدم في معسكرة الاعدادي المقام حاليا بمدينة المكلا.

وخاض الثلاثي صباح اليوم السبت اول حصة تدريبية مع المنتخب تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن سامي نعاش ومساعدة الوطني الكابتن خالد بن بريك.

وياتي انضمام الثلاثي باحميد وباصبيع ومحضار علوي بن شهاب الى جانب زميلهم حارس نادي الاحقاف بالغرف محمد امان الملتحق بالمعسكر مسبقا بمعية لاعب شباب القطن سابقا التضامن حاليا منتصر لرضي وذلك نتيجة تالقهم في بطولة كاس حضرموت.