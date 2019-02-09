أشغال حضرموت تنجز 76 مشروعاً خلال العام الماضي

أنجز مشروع الاشغال العامة محور حضرموت والمهرة سقطرى خلال العام المنصرم 2018م 76 مشروعا في محافظة حضرموت توزعت بين عدد من القطاعات الخدمية بلغت تكلفتها خمسة ملايين و574 ألف و689 دولار.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مدير مشروع الأشغال العامة في محافظات حضرموت المهرة سقطرى المهندس عبد الرحيم حوري أن من بين تلك المشاريع ما تم تنفيذه في ساحل حضرموت 61 مشروعا بكلفة اجمالية أربعة ملايين و85 ألف و248 دولار توزعت بين عدد من القطاعات.

وأشار إلى أن قطاع المياه في ساحل حضرموت شهد تنفيذ 35 مشروعا بكلفة مليونين 769 ألف 182 دولار ، فيما شهد قطاع الزراعة تنفيذ 11مشروعا بكلفة521 ألف و420 دولار في حين شهد قطاع التعليم تنفيذ 11 مشروع بكلفة 416 ألف و160 دولار أما قطاع تحسين المدن فتم فيه تنفيذ عدد 4 مشاريع بلغت تكلفتها 378 ألف و486 دولار.

ولفت المهندس حورى الى أن مديريات الوادي والصحراء لوحدها شهدت خلال العام 2018م إنجاز عدد 25 مشروعا بلغ إجمالي تكلفتها مليون و489 ألف و441 دولار شملت قطاعات الزراعة والمياه والتربية والتعليم وقطاع تحسين المدن .

وذكر مدير المشروع أن قطاع الزراعة تم فيه تنفيذ 7 مشاريع بكلفة 529 ألف و 643 دولار بينما شهد قطاع المياه تنفيذ 8 مشاريع بكلفة 426 ألف و605دولار فيما شهد قطاع التربية والتعليم تنفيذ 7 مشاريع بلغت تكلفتها 267 ألف و397 دولار وأخيرا شهد قطاع تحسين المدن تنفيذ عدد 3مشاريع بكلفة 265 ألف و796 دولار.