شاهد.. نزوح وتهجير قسري للعائلات وشهداء مدنيين جراء إستهداف المليشيا لمنازلهم بالتحيتا

هجرت ميليشيات الحوثي عشرات الأسر قسريا من مدينة التحيتا إلى منطقة الجبلية بسبب القصف العشوائي على المنازل وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وتحدث النازحين في الجبلية عن سبب نزوحهم بأن مليشيات الحوثي قصفت منازلهم وقتلت أولادهم وشردتهم إلى مناطق بعيدة دون أن يتمكنوا من أخذ أمتعتهم وأغراضهم معهم .

وأضاف نازحين بأنهم يعيشون حياة قاسية بعيداً عن مدينتهم في مناطق شبه صحراوية وآخرين تحت الأشجار لا سكن ولا مأوى لهم بسبب جرائم الحوثيون بحقهم .

وتحدث آخرين أن عدداً من أهاليهم قضوا بنيران قناصة مليشيات الحوثي جراء الإستهداف اليومي للأحياء السكنية والطرقات العامة من قبل مسلحين حوثيون بهدف إذلالهم وتركيعهم أو تشريدهم من منازلهم .

وتسائل عدداً من النازحين أين الهدنة الأممية التي يتحدث عنها العالم وأنهم لم يروا من مليشيات الحوثي سوى القصف والتشريد والقتل للنساء والأطفال وكبار السن ، وناشدوا المبعوث الأممي إلى اليمن بالضغط على الحوثيون الذين سفكوا دماء أبناءهم ونساءهم بالتوقف عن إرتكاب الجرائم اليومية والوحشية بحقهم .