ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 9 فبراير 2019م، وهي كالتالي: طيران التحالف يقصف موقعا لتجهيزت الطائرات المسيرة بصنعاء غريفيث: مباحثات تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابى نرصد أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم صحيفة إماراتية: الحوثيون ومن يساندهم سيتحملون تبعات تجاهل الإتفاقات الدولية تعرف على أسعار اللحوم والأسماك اليوم السبت في صنعاء صحيفة: اتفاق على 3 مراحل لتبادل جثث القتلى بين الحكومة والمليشيا استهداف التحالف لمخازن الدرون إيرانية الصنع في صنعاء مستمرة أهالي غيل بن يمين يثمنون الدعم الإماراتي الكبير لقطاع الأمن مركز الملك سلمان يقدم 275 طناً من المساعدات الغذائية لليمن صحيفة دولية : إتفاقات السويد بين الفرقاء اليمنيين أصبحت أقرب إلى الإنهيار وزيران يدعوان فرض اجراءات ضد مليشيا الحوثي بعد فضيحة "مخازن القمح" تعرف على مواعيد رحلات الطيران اليوم السبت من مطار عدن صحيفة سعودية تتهم الأمم المتحدة بدور سلبي في اليمن الزبيدي وهاني بن بريك يفتتحان إذاعة محلية في عدن الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في المعافر بتعز .. صور إزالة 2800 لغما وذخيرة زرعتها مليشيا الحوثي في عدن ومحيطها تقرير لخبراء مجلس الأمن يؤكد تنسيق بين الحوثيين والقاعدة قيادي في الجيش: ترتيبات عسكرية في تعز لاستكمال تحريرها وطرد المليشيا

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.