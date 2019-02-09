إزالة 2800 لغما وذخيرة زرعتها مليشيا الحوثي في عدن ومحيطها

أزال المركز التنفيذي التابع للمركز الوطني للتعامل مع الألغام مئات الألغام التي خلفتها مليشيا الحوثي ومسح وتطهير عشرات الكيلومترات في مدينة عدن ومحيطها خلال أقل من شهر.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إن المركز التنفيذي لنزع الألغام (شريك المحلي) تمكن خلال ٢٤ يوما من نزع ٢,٨٦٢ لغما وذخيرة قابلة للانفجار من مخلفات الحرب.

وأضاف البرنامج الأممي في إحصاءات نشرها على حسابه الرسمي إن المركز تمكن أيضاً من مسح ما مساحته ٢٢,٥٥٦م٢ (٥,٥فدان)، وتطهير ٩٤,٩٨٠م٢ (٢٣,٥فدانً).

يذكر أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات قد مولتا الشهر الماضي دورة تدريبية لعدد ٢٥ من نازعي الألغام العاملين في المركز لمدة ٢٠ يومًا نفذها مجلس اللاجئين الدانماركي.

وكان الاسبوع الماضي قد توقع وزیر حقوق الإنسان الیمني الدكتور محمد عسكر، أن یصل عدد الألغام التي نزعھا الخبراء إلى 250 ألف لغم مصنعة محلیاً زرعت بشكل عشوائي،.

وأدان جرائم الملیشیات الحوثیة وقیامھا بزراعة الألغام في مختلف الأنحاء ما أدى لوفاة 5 خبراء یعملون بالمشروع السعودي لإزالة الألغام «مسام».

معرباً عن تشرفه بالوجود لاستقبال ضحایا ھذا العمل الإنساني الذین لقوا حتفھم على أرض الیمن في محافظة مأرب خلال قیامھم بنقل الألغام والقذائف غیر المتفجرة من مستودعات مشروع «مسام».

وأكدا أن مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة یعد استمرارا لجھود المملكة ومكانتھا العالمیة والفعالة في الأعمال الإنسانیة، ویھدف إلى تطھیر الأراضى الیمنیة من الألغام الأرضیة، وتدریب كوادر یمنیة على نزعھا، ووضع آلیة تساعد الیمنیین على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام خاصة بعد تصاعد وتیرة زرع الألغام العشوائیة من قبل ملیشیا الحوثي الإرھابیة.