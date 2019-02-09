شكرا لقرائتكم خبر عن أخر أسعار صرف الدولار والريال السعودي مباشر من محلات الصرافة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني صباح اليوم السبت بصنعاء وقال المصدر أن أسعار الصرف جاءت كالتالي: الريال السعودي: الصرف: 158 البيع: 595 الدولار الأمريكي: الصرف: 585 البيع: موقف

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