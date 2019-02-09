استهداف التحالف لمخازن الدرون إيرانية الصنع في صنعاء مستمرة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح يوم أمس عند الساعة (02:00 بتوقيت السعودية) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار (درون) وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وذكر العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) وتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) والتي نفذتها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأوضح المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.