صحيفة إماراتية: الحوثيون ومن يساندهم سيتحملون تبعات تجاهل الإتفاقات الدولية

قالت صحيفة إماراتية أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومن يساندهم سيتحملون تبعات تجاهل الامتثال لالتزاماتهم القانونية الدولية.

وأضافت صحيفة البيان في إفتتاحيتها بعنوان "متفائلون باتفاق السويد ولكن.." أن دولة الإمارات أكدت مراراً دعمها اتفاق السويد كوسيلة سلمية لحلحلة الأزمة وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وهو ما صرح به معالي الوزير أنور قرقاش في لقائه أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت إلى أن الوزير قرقاش عبر عن تفاؤله بشأن آفاق التقدم في اليمن في العام 2019، ولا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ اتفاقية استوكهولم، فيما عبرت الإمارات للمسؤولين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار عرقلة جهود السلام في اليمن من قبل ميليشيا الحوثيين الانقلابيين، حيث يواصل الحوثيون وداعموهم الإيرانيون القيام بكل ما في وسعهم لعرقلة الاتفاقية.

وتابعت "وغني عن القول، إن تحدي الحوثيين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة، وخرقهم المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفضهم المشاركة الفعلية في العملية السياسية، وعرقلتهم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، سيؤثر قطعاً على جدوى تحقيق السلام الدائم".

وأكدت أنه هذا في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات ميليشيات الحوثي الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك السرقة الموثّقة لمواد الإغاثة الإنسانية، وإعاقة وصول عمال الإغاثة، والعرقلة المستمرة لإيصال المساعدات، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق بشأن الحديدة وموانئها .