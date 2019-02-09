شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني، اليوم ، انخفاضه أمام العملات الأجنبية، مسجلا ارتفاعا قياسيا على مدار الأسبوع. وبحسب السوق المصرفية، فقد بلغ الدولار الأمريكي فوق 590 ريالا فيما تعدى الريال السعودي سقف 155 ريال يمني. وفيما يلي تجدون أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي (شراء وبيع) حسب رصدنا للسوق المصرفية أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 589 الريال السعودي: 156 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 594 الريال السعودي: 157

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