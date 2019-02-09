وكالة مقربة من ”السفير أحمد علي عبدالله صالح” ترعب الحوثيين بهذا الخبر.. شاهد ما ورد فيه؟

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة خبر المقربة من السفير أحمد علي عبدالله صالح إن طائرات قوات التحالف العربي، شنت 3 غارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية، فجر الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، بمديرية كشر بمحافظة حجة. واستهدفت إحدى الغارات نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات. كما جرى استهداف طقم محمل بالسلاح والذحائر في منطقة ذو نحزه شرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحتوي على سلاح ثقيل ومدفعية هاون.

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