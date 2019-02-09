عــاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء الان .. تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة قبل قليل العاصمة صنعاء , اثر سلسلة غارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن . واعلن التحالف انه قام بعملية عسكرية جوية استهدف فيها موقع تخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء وقال سكان محليون انهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة باتجاه شمال العاصمة صنعاء. واضافوا ان الانفجارات اشتد دويها باتجاه منطقة شملان والمناطق المحيطة شمال غرب صنعاء تزامن مع تحليق لطيران التحالف بعلو مرتفع جدا بسماء العاصمة . وحذر التحالف المدنيين بالعاصمة صنعاء من الاقتراب من المواقع المستهدفة للقصف العسكري الليلة . وقال التحالف انه سيقوم بعملية استهداف في العاصمة صنعاء وطلب من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف حفاظاً على سلامتهم.عــاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء الان .. المواقع المستهدفه

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