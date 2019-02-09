شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار وطوارئ بعد محاولة اغتيال قائد الأمن المركزي ومقتل وجرح مرافقيه والمليشيات تختطف أكثر من 100 مدني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أقدمت مليشيا الحوثي، الجمعة 8 فبراير /شباط 2019، على مداهمة عشرات المنازل والقيام بحملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين من أبناء قبيلة آل مشدل في مناطق الضحاكي والعيوف ومشعبة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف أكثر من 106 مواطنين، وإطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء، ومحاصرة الكثير من المنازل، والتهديد بتفجيرها، وما زالت الانتهاكات مستمرة.

وبحسب المصادر، فإن ذلك يأتي عقب انفجار عبوة، أمس الخميس، بطقم قائد الأمن المركزي التابع لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء المدعو "ابومنذر الصعداوي" وإصابته مع 3 من مرافقيه بإصابات خطيرة ومصرع 3 آخرين وإعطاب الطقم، بأحد الطرقات بمنطقة الضحاكي، وإحراق طقم آخر ومصرع 4 وإصابة 2 آخرين كانوا على متنه بمنطقة مشعبة بآل مشدل بمديرية البيضاء الثلاثاء الماضي.

وتكبدت المليشيات، الأسبوع الماضي، خسائر بشرية كبيرة بمنطقة آل مشدل بينهم قياديان، وقد اعترفت المليشيات بمصرعهم حسب ما نشرته وكالة الأنباء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي "سبأ"، وهم: العقيد محمد صالح الوجيه، والمقدم محسن يحيى الويناني، و4 من مرافقيهما بتاريخ 1 فبراير الجاري بمنطقة نصص التابعة لقبيلة آل مشدل بمديرية البيضاء محافظة البيضاء.