طيران التحالف يقصف موقعا لتجهيزت الطائرات المسيرة بصنعاء

الدوري المصري الممتاز الاهلي 1 x

انتهت 0 حرس الحدود الدوري الأسباني بلد الوليد - x

22:00 - فياريال الدوري الايطالي كيفو فيرونا 0 x

انتهت 2 روما الدوري السعودي الفيحاء 1 x

انتهت 1 الاتفاق الباطن 2 x

انتهت 3 الهلال

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