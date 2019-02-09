مؤتمر مدراء برامج نزع الألغام يختتم أعماله بجنيف والعقيلي يكشف أهم ما ناقشه

اختتمت اليوم في جنيف بسويسرا أعمال المؤتمر الـ22 لمدراء برامج نزع الألغام في العالم والخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة.

وشارك مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام في بلادنا العميد ركن أمين بن صالح بن عبدالله العقيلي أعمال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء الماضي في جنيف بسويسرا.

وتصدرت كارثة الألغام في اليمن أعمال المؤتمر بعد إن أطلع مدير البرنامج الوطني أمين العقيلي، خبراء الأمم المتحدة والمشاركين في المؤتمر من مدراء برامج نزع الألغام حول العالم، على مشكلة الألغام في اليمن وحجم الكارثة التي تواجهها البلاد جراء زراعة الألغام بكثافة عالية وبطرق عشوائية مختلفة.

وفي تصريحات صحفية أكد مدير البرنامج الوطني العميد ركن أمين العقيلي مناقشة مسودة التمديد التي تقدم بها البرنامج نيابة عن الحكومة اليمنية لغرض تمديد فترة دعم البرنامج لثلاث سنوات قادمة مؤكد إن المسودة ستقدم بشكل رسمي في مارس القادم.

وأوضح انه خلال أعمال المؤتمر تم عرض مشاكل الألغام في اليمن بالصور والفيديو أمام المنظمات الدولية، مع شرح مفصل حول ما تعانيه اليمن من كارثة الألغام وما تسببت به بعد إن زرعها الحوثيين بكثافة عالية وبطرق عشوائية.

وأكد إن حضور المؤتمر كان فرصة للجلوس مع الدول المانحة لطلب دعمهم للبرنامج بشكل أكبر نظراً لحجم الكارثة التي تعيشها بلادنا جراء الألغام، مؤكد انه تم الاتفاق مع المانحين حول هذا الدعم وماهيته وكيفية الخطط التي سيتم تنفيذ الأعمال بها.

وأضاف إن المؤتمر مثل فرصة تمكن من خلالها تعريف العالم بحجم كارثة الألغام في اليمن من ناحية أساليب الصناعة والزراعة والعشوائية والكثافة العالية جداً.

وأشار أمين العقيلي إنه على هامش أعمال المؤتمر تم الاجتماع مع مدراء برامج نزع الالغام في الوطن العربي بدعوة وتنظيم من المركز اللبناني لنزع الالغام وأطلعهم على تفاصيل كارثة الالغام في اليمن كما دعاهم إلى دعم ومساندة اليمن أمام المجتمع الدولي لقبول خطة التمديد التي قدمها للدول المانحة والتي تقضي بالتمديد لثلاث سنوات من العام 2020 وحتى العام 2023م.

كما أكد مدير البرنامج الوطني التزام الحكومة اليمنية بتعهداتها أمام اتفاقية أوتاوا بخصوص حضر ومنع تصنيع ونقل واستخدام وزراعة الألغام الفردية.

وعبر وفد البرنامج الوطني عن جزيل شكره وتقديريه للبعثة اليمنية الدائمة في جنيف ممثلة برئيس البعثة الدكتور علي محمد مجور، لما قدمته من تسهيلات للوفد أثناء قدومه وخلال فترة إقامته في جنيف.