العراشة: مبيعات شركة النفط بعدن بلغت 74 مليار خلال عام 2018

قالت مدير فرع شركة النفط اليمنية فرع عدن انتصار العراشة، ان مبيعات الشركة من المشتقات النفطية بلغت 74 مليار و502 مليون ريال عام 2018م.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرع الشركة حقق العام الماضي العديد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حيث تم إعادة تشغيل عدد من محطات الوقود التابعة للشركة بعد إعادة تأهيلها وترميم الدمار والخراب الذي خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة .

وأشارت الى أن الشركة اعادت بناء هنجر وورشة النقل في مديرية دار سعد ونفذت عدد من المشاريع التأهيلية في منشآة البريقة .. لافتة من جانب اخر إلى أن فرع الشركة كان قد نفذ خلال العام الماضي في مجال التدريب والتاهيل 17 دورة تدريبية استفاد منها نحو 115 من عمال وموظفي ومنتسبي وكوادر فرع الشركة بعدن .

وأكدت العراشة أن فرع الشركة سيستكمل العام الجاري تأهيل محطات تعبئة الوقود والمنشئات التابعة للشركة بهدف تحسين وتوسيع نشاطها النفطي.

وفي وقت سابق من اليوم، دشن وزير النقل صالح الجبواني، إعادة تأهيل وترميم صالة مطار عتق بمحافظة شبوة، بتكلفة 25 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وأكد وزير النقل صالح الجبواني، اهتمام الوزارة بإعادة تفعيل الحركة الملاحية في مختلف الموانئ والمنافذ والمطارات في المحافظات المحررة باعتبارها الشريان الرئيس لحركة المواطنين والبضائع.

واوضح الجبواني، خلال لقاءه بالأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة حجم الحمل الثقيل على الوزارة في اعادة فعالية العمل في مختلف المرافق والمنشآت التابعة لها بعد تدمير بنتيها الاساسية والخدمية في حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية ، مستعرضا التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة وقال بانها تنصب في العمل على اعادة تشغيل مطاري الريان بحضرموت وعتق بشبوة وانطلاق العمل في انشاء مطار دولي بمأرب وتطوير منظومة العمل في ميناء الوديعة البري وتوسعة اسطول نقل طيران اليمنية .

وحسب وكالة سبأ، بنسختها في عدن، حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل وزارة النقل علي الصبحي ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ومستشاري المحافظة طالب مهدي واحمد الشامي ومهدي الشطح وقائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير الأمن السياسي صالح لمروق ونائب مدير الأمن احمد الاحول وقائد القوات المشتركة علي مجور.