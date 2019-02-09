التحالف: جماعة الحوثي مستمرة بتعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيا الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يومًا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صادر عنه اليوم، إصدار 27 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية، ومشتقات نفطية.

وأشار التحالف إلى أن ميناء الصليف اليمني، لا يزال خاليًا من السفن منذ 3 أسابيع.

وتوصَّل ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، إلى اتفاق لتسليم وتبادل الجثامين، بدءًا من اليوم ولمدة شهر.

وأخفقت لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، في التوصل لاتفاق لتنفيذ اتفاق استوكهولم، بسبب تعنُّت ممثلي ميليشيات الحوثي الانقلابية، ورَفْض ممثلي الميليشيات الحوثية، البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة، وفقًا لقناة العربية.

يأتي ذلك، رغم إعلان الأمم المتحدة، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي، بشأن إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد، مشيرة- في الوقت نفسه- إلى أن التحديات ما زالت قائمة.

وميدانيًّا، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، تدمير قافلة ذخائر وأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق العبيسة بمحافظة حجة، موضحًا أنه استهدف بغارات جوية مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة، ونقطة عسكرية للميليشيات الحوثية شرق العبيسة.

وكان التحالف العربي قد شنّ، أمس الخميس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظتي صعدة والجوف شمال اليمن، مستهدفًا تعزيزات للميليشيات الانقلابية في جبال الشعير بمديرية كتاف والبقع شمال صعدة؛ حيث تم تدمير عدد من العربات العسكرية، وقتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات.

كما شنّ التحالف غارات استهدفت تحركات للميليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف؛ ما أدّى إلى مقتل وجرح عديد من عناصر الميليشيا.

وأعلن الجيش الوطني اليمني، أن قواته في مديرية نهم قرب صنعاء، قصفت بسلاح المدفعية مواقع وتجمّعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقتي نبقان وقرن الذياب في حريب نهم، شرق المديرية.