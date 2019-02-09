وفد اليمن بالأردن يؤكد الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءا من اليوم ولمدة شهر

أكد وفد الحكومة اليمنية في الأردن، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى مع "ميليشيات الحوثي" بدءا من اليوم ولمدة شهر.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن عضو وفد الحكومة الشرعية يحيى الحاسر، قوله "إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، منها حصر وانتشال الجثامين، لافتا إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.

وتواصلت لليوم الرابع في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدي الحوثيين والحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.

ويوم أمس الخميس، جدد فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير ركن عبد ربه منصور هادي، التأكيد على تمسك وحرص الشرعية على السلام الدائم المرتكز على المرجعيات المتعارف عليه والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وقالت وكالة سبأ الرسمية، ان الرئيس هادي تحدث استقباله امس ، السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر، عن ما يمر به الشعب اليمني من تعنت الطرف الآخر ومماطلتهم كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، مشدداً على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة المزيد من الضغط على الطرف الآخر للوصول إلى السلام.

من جانبه، جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ودعم جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع ومعالجة الملف الاقتصادي والخدمي.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية خالد اليماني، في كلمة اليمن التي القاها في اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ان " الحكومة الشرعية قدمت في مشاورات استوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح المشاورات ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما تم الاتفاق عليه في السويد بعد مرور شهرين من تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن الاتفاق ورفض تنفيذه".

وأضاف اليماني، "نعتبر ان تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات قادمة لمناقشة الحل السياسي الشامل وان خيار الفشل في اتفاقات السويد ليس خيارا واردا وقد أكده الأمين العام للأمم المتحدة في لقائه معي يوم ٢٦ يناير الماضي في نيويورك، لانه في حال اخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخاصة ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار ٢٢١٦".

وأكد ان الحكومة اليمنية تؤمن ايمانا راسخا ان الحرب ليست هي الحل لازمة اليمن، ولكنها حرب فرضت على الشعب اليمني، وما زالت الحكومة تؤمن بجهود السلام التي تيسرها الأمم المتحدة، ولذلك شاركت في جولات المشاورات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة وأخرها مشاورات السويد التي حققت لأول مرة منذ اندلاع أزمة الانقلاب الحوثي انفراجة من اجل السلام تمثلت في التفاهمات حول خروج المليشيات من الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وهي خطوات هامة لبناء الثقة ستؤسس حتما في حال إتمامها ارضية صلبة للسلام المستدام في بلادي اليمن.