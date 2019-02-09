اجتماع في شبوة يناقش أوضاع قطاع النقل بالمحافظة

أكد وزير النقل صالح الجبواني، اهتمام الوزارة بإعادة تفعيل الحركة الملاحية في مختلف الموانئ والمنافذ والمطارات في المحافظات المحررة باعتبارها الشريان الرئيس لحركة المواطنين والبضائع.

واوضح الجبواني، خلال لقاءه بالأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة حجم الحمل الثقيل على الوزارة في اعادة فعالية العمل في مختلف المرافق والمنشآت التابعة لها بعد تدمير بنتيها الاساسية والخدمية في حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية ، مستعرضا التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة وقال بانها تنصب في العمل على اعادة تشغيل مطاري الريان بحضرموت وعتق بشبوة وانطلاق العمل في انشاء مطار دولي بمأرب وتطوير منظومة العمل في ميناء الوديعة البري وتوسعة اسطول نقل طيران اليمنية .

حضر اللقاء وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ومستشاري المحافظة طالب مهدي واحمد الشامي ومحسن الحاج ومدير الامن السياسي صالح لمروق وقائد القوات المشتركة علي مجور ومدير عام مطارات عتق سالم حامد.

وفي وقت سابق من اليوم، دشن وزير النقل صالح الجبواني، إعادة تأهيل وترميم صالة مطار عتق بمحافظة شبوة، بتكلفة 25 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وحسب وكالة سبأ، بنسختها في عدن، حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل وزارة النقل علي الصبحي ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ومستشاري المحافظة طالب مهدي واحمد الشامي ومهدي الشطح وقائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير الأمن السياسي صالح لمروق ونائب مدير الأمن احمد الاحول وقائد القوات المشتركة علي مجور.

و الإثنين الماضي، كلف وزير النقل صالح الجبواني، الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم مدى تأثير بناء المساكن في الاراضي المحيطة بالمطار على سلامة الطيران في اطار ايجاد معالجات جذرية للمشكلة.

وكان وزير النقل صالح الجبواني، قد اطلع، برفقة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على الموقع المقترح بالهضبة الشمالية بوادي حضرموت لانشاء مطار سيئون الدولي.

وتعرف خلال نزوله للموقع الذي تعتزم السلطة المحلية بناء مدينة سكنية به الى جانب المطار الى شرح عن اسباب نقل موقع المطار الى الموقع الجديد وتناسبه مع مزايا وقواعد الملاحة الجوية ويتناسب مع التوسع السكاني الذي يشهده وادي حضرموت خلال الفترة الحالية.

ودعا الجبواني السلطة المحلية الى حجز الموقع المقترح للمطار والعمل على دراسته للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والامنية و المستقبلية الى جانب تهيئة البيئة المساعدة في تأسيس المطار من بينة تحتية و طرق تسهل حركة انتقال المسافرين مع توفر ابرز الخدمات الاساسية عليها.

وكلف الوزير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد الى اعداد دراسة فنية تقوم بها احدى الشركات المتخصصة ليتسنى بعدها بحث تمويل مشروع بناء المطار من قبل الحكومة او عبر المستثمرين المحليين او الدوليين بنظام البوت.