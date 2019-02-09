وضع حجر الأساس لبناء ثلاث مدارس مع الملحقات في المهرة

قام المدير التنفيذي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة عبدالهادي القحطاني أمس بمعية مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد الزويدي ومدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرستين نموذجيتين من (12) فصلاً مع الملحقات الأولى بسيحوت حي الشهداء والأخرى بالمسيلة منطقة رهديد .

كما دشن القحطاني خلال زيارته هذه عملية توزيع الكتب والمقاعد المدرسية المزدوجة لمدرسة الشهيد عبدربه بسيحوت وثانوية سالم حسن بالمسيلة مقدمة دعماً من البرنامج ضمن مبادراته لدعم العملية التعليمية في المحافظة.

وكان المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة قد استهلوا نزولهم بوضع حجر الأساس لمدرسة قشن للتعليم الأساسي والثانوي مكونة من 12 فصلت مع ملحقاتها بحضور مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي ودشنوا توزيع الكتاب المدرسي والكراسي المزدوجة بمدرستي الفاروق وابي بكر الصديق.

وعلى صعيد متصل، غادر ضهر اليوم فريق نادي خيبل المهرة الرياضي لكرة الطائرة أراضي الوطن، عبر مطار صلالة، للمشاركة في البطولة العربية الـ37 للأندية المقامة في جمهورية تونس الشقيقة .

وحضيت بعثة نادي خيبل الرياضية لكرة الطائرة بدعم مباشر من قبل الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة وموليها بالغ الاهتمام منذ أول لحضة تم إعلان مشاركة طائرة خيبل ممثلا وسفيرا عن المهرة والوطن عامة في البطولة العربية لكرة الطائرة عن جدارة واستحقاق بعد حصول نادي خيبل على المركز الثاني في بطولة كأس رئيس الجمهورية لكرة الطائرة.

واختتم فريق نادي خيبل لكرة الطائرة معسكره الإستعدادي أمس الخميس بمديرية الغيضة بلقاء مع الأستاذ سالم عبد الله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، والأستاذ محمد الصداعي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل، لاطلاعهم على مدى جاهزية البعثة ومستوى الأداء بعد المعسكر الإعدادي في الفترة السابقة.

واستمعوا من الأمين العام إلى كلمات التحفيز والدعم المستمر ووقوف السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانبهم وعلى رأسها الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة وكل أبناء المهرة خاصة واليمن عموما .