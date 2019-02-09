قباطي يبارك للمملكة إطلاق القمر السعودي للإتصالات

بارك وزير السياحة محمد قباطي اطلاق المملكة العربية السعودية القمر السعودي للاتصالات نحو الفضاء. وفي تغريده له رصدها "الخليج 365" قال قباطي "بإعتزاز كبير نبارك لربعنا في مملكة الخير بقيادة ملك العزم والحزم وولي عهده الأمين هذا الإنجاز التاريخي العظيم". وأضاف "بالهمة والإرادة المباركة لأبناء المملكة وبمؤازة كل الخيرين في أرضنا الطيبة يتعزز أمل أمتنا العربية للتحليق والبقاء #فوق_هام_السحاب وفاءً لتاريخها المجيد وماضيها التليد". وفي مشهد يدعو للفخر والاعتزاز أطلقت السعودية #القمر_السعودي_للإتصالات #SGS1 من قاعدة كوروا في إقليم غويانا.

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