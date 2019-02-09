عاجل.. مقاتلات التحالف تلحق خسائر كبيرة بصفوف المليشيا في مندلة بحجور

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الجمعة مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في حجور بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان 3 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في المندلة بحجة.

وأكدت المصادر إن الغارات سقط أثرها عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي كما تم تدمير طقم يحمل أسلحة وذخائر في ذو نحزه بمديرية القفلة.

فيما دمرت غارةٌ ثالثة مدفع هاون عيار ١٢٠ ورشاش ١٢/٧ وذخائر متنوعة ومصرع عدد من العناصر الحوثية في الموقع المستهدف.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .