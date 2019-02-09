قرقاش: الحوثيون يفوتون فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن

في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن اتفاقية ستوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الحوثيين يقوضون تلك المساعي بتعنتهم وعدم التزامهم بما تنص عليه.

وقال قرقاش، إن "بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن منع الحوثيين الدخول لمطاحن البحر الأحمر هام، من الواضح بعد اتفاق ستوكهولم، أن الحوثيين هم العقبة الحقيقية أمام السلام في اليمن، سيتضح هذا أكثر مع كل خطوة لهم لعرقلة العملية السياسية".

وأضاف أن "اتفاق ستوكهولم يتيح لنا فرصة فريدة لإنهاء الحرب في اليمن، ومع هذا يبذل الحوثيون قصارى جهدهم لتقويض هذه الفرصة من خلال تجاهلهم المتعنت لالتزاماتهم، ويتوجب علينا إنقاذ فرص إحلال السلام".

وأكد أنه "من المهم أن يدعم المجتمع الدولي اتفاق ستوكهولم في هذه المرحلة، وكيفية المضي قدمًا لتنفيذ انسحاب الحوثيين من الموانئ ومدينة الحديدة"، مشيرا إلى أن "المليشيا تماطل وتهدد الآفاق العامة للسلام".

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منعت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، ورئيس لجنة إعادة الانتشار السابق الجنرال باتريك كاميرت، وعددا من المسؤولين الأمميين، الثلاثاء قبل الماضي، من زيارة مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

كما لم يتمكن الوفد الأممي من الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمطاحن نتيجة القصف الحوثي، بعد تفاهمات واتفاق من أجل تسهيل توزيع المواد الغذائية الموجودة بذات المطاحن للمتضررين بالحديدة.