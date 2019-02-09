شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للتحالف العربي عن الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد #التحالف_العربي أنه أصدر 29 تصريحا جويا و 6 تصاريح برية و 127 تصريحاً لحماية القوافل في #اليمن.
وقال التحالف العربي في بيان عاجل له قبل قليل رصده محرر "يمن الغد": "أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خاليا من السفن منذ 3 أسابيع".
وأضاف" #ميليشيا_الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن ل #ميناء_الحديدة منذ 18 يوما".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل للتحالف العربي عن الحديدة "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.