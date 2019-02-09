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عدن - ياسمين التهامي - الخليج العربي أخبار العالم أسواق الرياضة صحة ثقافة وفن التكنولوجيا السعودية توجه صفعة مؤلمة للعمالة الوافدة وتبدأ أول تحرك فعلي لتوطين مهن جديدة ‘‘تفاصيل’’ السعودية توجه صفعة مؤلمة للعمالة الوافدة وتبدأ أول تحرك فعلي لتوطين مهن جديدة ‘‘تفاصيل’’ الجمعة 08 فبراير 2019 10:24 مساءً ترصد وزارة العمل السعودية حالياً مؤشر درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة بهدف القضاء على سيطرة عمالة معينة على بعض الوظائف وذلك كجزء من ضمن خططها التوطينية بهدف تعزيز التوطين المنتج والمستدام. وبحسب صحيفة “الرياض” قال مدير إدارة التوطين الصناعي بوزارة العمل السعودية أيمن شكر، إن المسميات الوظيفية هي ما يشغل بال الوزارة حالياً وتعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية لتوحيدها وتصنيفها، موضحاً أن هذه الإشكالية تحدث إرباكاً في الوقت الذي يحصل فيه تغيير بالمهن واستقدام على مسميات ومهن تخالف واقع العمل. وتكافح السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 22 مليوناً، في مواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيها الغاضبين من وجود ملايين الوافدين معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى. وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

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