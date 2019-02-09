شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يصدر تعميم عاجل لكافة منشآت الصرافة بشأن هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع تحت سيطرة الحوثيين تعميم لكافة منشآت الصرافة بشأن الربط الشبكي مع البنك المركزي اليمني. وجاء في التعميم إلى التنبيه بضرورة الالتزام بإرسال البيانات اليومية، والمهلة كحد أقصى إلى اليوم التالي 11 صباحابً وأن اي تأخير عن ذلك الوقت سوف يتم فرض غرامات مالية بواقع 50 الف ريال عن كل يوم تأخير، وسيتم احتساب الغرامات ابتداء من يوم غدٍ السبت الموافق 9 فبراير 2019م.

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