شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة ‘‘حجور’’ الجديد يفاجئ الجميع بهذا الإعلان في أول ظهور له .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفى قائد المقاومة في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال اليمن الشيخ ابومسلم الزعكري التعاطي مع أي اتفاق مع مليشيات الحوثي.





وقال الزعكري في أول مقابلة مع مركز حجة الإعلامي بعد اختياره قائدا لمقاومة حجور " نحن بكل صدق لم نتعاطى مع أي اتفاق ولسنا طرفا في اي مما تتناقله الاخبار من تسويات واتفاقات".



وأضاف قائد مقاومة حجور "مع ذلك نحن على الأرض لامشكلة لدينا في اي خطوات إيجابية يقوم بها الطرف المعتدي كوقف إطلاق النار او سحب ميليشياته واسلحته من بلادنا فتلك هي الأهداف التي نرابط من أجلها ولا يوجد عاقل يرفض تراجع عدوه باي مبرر يتخذه لنفسه".

وتابع قائلا "مع كل خطوة في الاتجاه الصحيح سنقدم كلمة شكر للمشائخ الذين يتحركون ويبذلون الجهد وإن كانت جهودا وفق أطر يحددها الطرف الآخر بوصفه سلطة فوق كل مايجري وليس طرفا في المعركة.. وهو إطار مخالف للواقع.. ويفسر جيدا عدم تعاطينا مع الاتفاق المتداول".