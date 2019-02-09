شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار ضابط كبير بالعاصمة صنعاء ...السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أحد الضباط العسكريين على الانتحار، أمس, في أحد المعسكرات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من الضحية أن الضابط في معسكر معهد الموسيقى العسكرية محمد سرور أقدم على الانتحار في المعسكر، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والتمييز الذي مورس ضده من قِبل المليشيات الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية كان يشكو من قيام قيادات الحوثي المشرفة على معهد الموسيقى بصرف مبالغ شهرية للعناصر المحسوبة على المليشيات، فيما تحرمه من هذه المستحقات. وبيَّنت المصادر أن الضابط محمد سرور انتحر بطلق ناري في الرأس، وسلمت مليشيات الحوثي الجثة لأسرته.